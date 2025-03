Baiano, emergenza in via Nicola Litto: fuoriuscita di acque reflue allaga la Nazionale delle Puglie

Questa pomeriggio, la zona di via Nicola Litto a Baiano è stata teatro di una vera e propria emergenza, causata da un grave problema alle condutture di acque reflue nella condotta ECOSIC, di competenza della GORI. A causa di un problema tecnico, l’acqua reflua è fuoriuscita dalla condotta, trascinando con sé una serie di danni, tra cui la rottura di diverse tubature, e allagando le aree circostanti, creando un vero e proprio fiume che si è riversato sulla Nazionale delle Puglie.

Immediatamente è scattato l’intervento delle forze locali. La Polizia Municipale di Baiano è giunta sul posto per gestire la situazione e chiudere al transito la strada per garantire la sicurezza sia dei residenti che degli automobilisti. L’intervento tempestivo ha permesso di arginare la situazione e limitare ulteriori danni, ma le preoccupazioni non sono state completamente dissipate.

Quello che ha destato preoccupazione è il fatto che eventi simili si ripetono con una certa frequenza, verificandosi fino a tre o quattro volte all’anno. Questo porta a riflettere sulle criticità strutturali nella gestione della rete idrica e fognaria in alcune zone, sollevando interrogativi su possibili interventi di manutenzione preventiva e aggiornamenti delle infrastrutture, per evitare che simili emergenze si verifichino nuovamente.

La situazione resta monitorata dalle autorità competenti, che hanno promesso di aggiornare la cittadinanza sugli sviluppi e sulle azioni correttive che verranno adottate a breve. (Saverio Candela)