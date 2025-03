Sfide decisive per le mandamentali: tra rincorsa al vertice e lotta per la salvezza

di F. Piccolo Il calcio dilettantistico mandamentale e limitrofo entra nella fase cruciale della stagione, con sfide che potrebbero riscrivere gli equilibri in classifica e determinare il destino di molte squadre. Tra la corsa ai play-off, la lotta per la salvezza e l’attesissima finale di Coppa Campania, il weekend del 29 e 30 marzo promette emozioni forti per le formazioni locali.

Promozione, Girone C: Baiano e Cimitile

Nel campionato di Promozione, Girone C, il Baiano, attualmente al nono posto, sarà impegnato in una trasferta insidiosa contro l’US Vico. Il match, in programma sabato 29 marzo alle ore 15:00 al Comunale di Palma Campania, rappresenta un’opportunità per i granata di migliorare la propria posizione in classifica e chiudere nel migliore dei modi la stagione.

Sempre sabato alle 15:00, il Cimitile, terzo in classifica, ospiterà il Saviano, squadra in piena lotta per la salvezza. Per i granata, questa partita sarà un banco di prova fondamentale per consolidare il podio e, soprattutto, per prepararsi al grande appuntamento stagionale: la finale di Coppa Campania, in programma mercoledì 3 aprile alle 18:00 presso lo Stadio Augusto Bisceglia di Aversa. In palio, per i ragazzi di mister Fabrizio Manna, c’è un trofeo storico e la possibilità di coronare una stagione da protagonisti contro l’Atletico Puglianello.

Prima Categoria, Girone D: bagarre per il podio e corsa salvezza

Nel campionato di Prima Categoria, Girone D, i riflettori sono puntati sia sulla lotta per il vertice che sulla battaglia per non retrocedere.

L’A.S.D Mugnano del Cardinale, ottavo in classifica, avrà un’importante sfida casalinga contro il Durazzano, attualmente quinto. Il match, in programma sabato 29 marzo alle 15:00 presso lo Stadio Comunale “Vincenzo Ottaviano” di Roccarainola, è un’occasione per i padroni di casa di guadagnare posizioni e concludere la stagione in crescita.

Situazione decisamente più complicata per il U.S Caratenuto, ultimo in classifica, che dovrà affrontare una trasferta proibitiva contro il Vitulano, terzo in classifica. Anche questa sfida è in programma sabato alle 15:00 e, per i rossoblù, si tratta di un’ultima chiamata per cercare punti salvezza.

Grande attesa, invece, per il derby montefortese, che vedrà opposte Virtus Monteforte e Michele Amodeo Monteforte. Per la Virtus, terza in classifica con 48 punti, appaiata alla Virtus Vitulano e a un solo punto dal San Giorgio, questa è una sfida chiave per continuare la corsa al vertice. La Michele Amodeo Monteforte, settima in classifica, cercherà di mettere i bastoni tra le ruote ai rivali, rendendo il derby ancora più avvincente.

Seconda Categoria, Girone C: Sirignano, Atletico Baiano e Avella

Il Sirignano, reduce dalla vittoria nel derby contro l’Avella, proverà a confermare il suo buon momento affrontando il Quinque de Roca tra le mura amiche dello Stadio Sant’Andrea Apostolo, sabato 29 marzo alle ore 15:00.

Domenica 30 marzo alle ore 15:00 toccherà invece all’Atletico Baiano, che ospiterà allo Stadio Bellofatto lo Sporting Camposano. Con un penultimo posto in classifica che pesa come un macigno, i padroni di casa hanno un solo obiettivo: vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Alle 15:30, sempre di domenica, l’Avella, terzo in classifica, sarà ospite della capolista Massecola. Reduci dalla sconfitta nel derby, i biancorossi dovranno sfoderare una prestazione di altissimo livello per tenere vive le speranze di promozione.

Terza Categoria, Girone A: mattinata intensa tra Real Mugnano, Sperone e Mandamento

Il weekend calcistico si aprirà con il campionato di Terza Categoria, Girone A, che vedrà tre squadre locali impegnate in trasferta nella mattinata di domenica 30 marzo.

• Ore 10:30: il Real Mugnano del Cardinale sarà di scena sul campo del Roccabascerana, in una partita da non sbagliare per migliorare la classifica.

• Ore 11:00: l’ASD Sperone sfiderà in trasferta l’Atripalda, cercando di ottenere punti preziosi per la propria stagione.

• Ore 11:30: chiuderà la mattinata calcistica il Mandamento, impegnato contro il Montefredane allo Stadio Fusaro di Avella.

Chi farà la storia? Chi saprà rispondere alla pressione? Lo scopriremo sui campi, tra sudore, passione e lotta fino all’ultimo pallone.