Avellino, processo Aias-Noi con Loro: il PM chiede condanne per truffa e malversazione

AVELLINO – Si avvia verso la conclusione il lungo e complesso processo che coinvolge i vertici delle associazioni AIAS e Noi con Loro, accusati di aver gestito in maniera irregolare fondi pubblici destinati all’assistenza socio-sanitaria. Nell’udienza odierna, presso il Tribunale di Avellino, il pubblico ministero ha presentato le richieste di condanna al termine della sua requisitoria.

Due anni e sei mesi di reclusione è la pena invocata dalla Procura per Annamaria Scarinzi De Mita, figura storica dell’associazione Noi con Loro, insieme a Marco e Massimo Preziuso, Simona De Mita e Antonio Nigrelli, tutti accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. A questi si aggiunge anche Floriana De Mita per il capo d’imputazione relativo alla malversazione ai danni dello Stato.

Il procedimento penale, avviato nel 2017, ruota attorno a presunti illeciti nella gestione dei fondi destinati ai servizi per disabili e pazienti bisognosi di assistenza, e ha visto imputate in totale sette persone, tra cui anche Gerardo Bilotta, ex presidente dell’AIAS.

Dopo anni di udienze e testimonianze, l’istruttoria dibattimentale si è chiusa ufficialmente lo scorso 22 aprile. Il collegio giudicante, presieduto dal giudice Gian Piero Scarlato, ha ora fissato per il 27 maggio le arringhe finali dei difensori. Se non ci saranno repliche, la sentenza potrebbe arrivare già entro fine mese, ponendo fine a uno dei processi più delicati dell’ultimo decennio in Irpinia.