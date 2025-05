Parma-Napoli, via alla prevendita: accesso limitato e controlli rafforzati al Tardini

PARMA – Scatta domani, mercoledì 14 maggio alle ore 11:00, la prevendita dei biglietti per Parma-Napoli, gara valida per la 37ª giornata del campionato di Serie A Enilive, in programma domenica 18 maggio alle 20:45 allo stadio Ennio Tardini. La vendita sarà soggetta a specifiche restrizioni imposte dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con la Determinazione n. 22/2025 del 13 maggio.

I tifosi residenti in Campania potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti, al prezzo di 30 euro, solo presso i punti vendita Vivaticket e solo se in possesso della Fidelity Card “SSC Napoli”. La prevendita per il settore ospiti sarà attiva dalle ore 14:00 di domani fino alle 19:00 di sabato 17 maggio. Non è prevista la vendita online.

Per quanto riguarda gli altri settori dello stadio, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai residenti a Parma e provincia, che abbiano sottoscritto la “Tardini Card” del Parma Calcio entro il 31 marzo 2025. Anche in questo caso, l’acquisto sarà possibile sul circuito Vivaticket, sia online che nei punti vendita autorizzati.

L’apertura dei cancelli dello stadio è prevista per le ore 18:45 di domenica 18 maggio. In vista dell’elevato afflusso e delle tensioni legate alla rivalità tra le tifoserie, le autorità hanno predisposto un rafforzamento dei controlli di sicurezza e dei presidi all’esterno e all’interno dell’impianto sportivo.