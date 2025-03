Atripalda ospita il seminario degli architetti irpini su innovazione e design per il futuro dell’edilizia

Si terrà ad Atripalda, martedì 11 marzo dalle ore 15.00 presso la sede Formedil in Contrada San Lorenzo n. 1, il seminario “Il Consolidamento, il rinforzo del patrimonio edilizio e la progettazione dei sistemi di impermeabilizzazione” nel corso della giornata di studio sarà presentato dai relatori della società Kerakoll il “Progetto color collection, sistema innovativo integrato di superfici e finiture per l’interior design”. L’evento sarà aperto dai saluti di benvenuto del presidente degli architetti irpini Erminio Petecca e dell’ing. Fulvio Bruno della Kerakoll spa. Interverranno l’ing. Luca Ricciardiello sul tema: “Impermeabilizzazione avanzata nell’edilizia moderna: approfondimenti sulle normative, confronto tra tecniche tradizionali ed innovazioni per nuove costruzioni e il recupero dell’esistente” e Renzo Prandini sull’argomento: “Approfondimento tecnico riguardo la progettazione e la corretta scelta delle pavimentazioni, rivestimenti, pitture, decorazioni nell’interior design abitativo e commerciale”.

“Come Consiglio dell’ordine degli architetti abbiamo sempre piacere di patrocinare iniziative come queste, che ci consentono di accedere ad informazioni su nuove tecniche, tecnologie e materiali del mercato edilizio sempre in continua evoluzione. La formazione tecnica, per i professionisti direttamente coinvolti nel mondo delle costruzioni, è fondamentale, in vista di architetture consone al tempo ed esigenze della contemporaneità̀”. Lo dichiara il consigliere. Vincenzo D’Amato.

È con grande attenzione che annunciamo questo evento, organizzato con i qualificati tecnici dell’azienda leader Kerakoll, spiega il presidente Erminio Petecca, perché vuole essere un’importante occasione di formazione e di aggiornamento per tutti i professionisti del settore, offrendo un approfondimento sulle più moderne tecniche di consolidamento strutturale, impermeabilizzazione e interior design. Grazie alla collaborazione con Kerakoll, avremo l’opportunità di esplorare il Progetto Color Collection. L’Ordine degli Architetti di Avellino è fortemente impegnato nella promozione di iniziative formative che possano fornire strumenti concreti per affrontare le sfide dell’architettura contemporanea.