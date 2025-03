NAPOLI. Vasto: tenta di rubare uno scooter. Arrestato 40enne dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne dello Zimbabwe, irregolare sul territorio nazionale con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi, sono stati avvicinati da alcuni passanti che hanno segnalato un uomo che stava armeggiando su di uno scooter parcheggiato poco distante in via Firenze.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno notato un uomo che, in quel frangente, stava salendo in sella al motociclo e che, alla loro vista, ha accelerato la corsa in direzione di corso Novara per eludere il controllo ma è stato immediatamente raggiunto e, non senza difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di un chiavino cilindrico metallico e di un cacciavite di grosse dimensioni.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante mentre il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario.