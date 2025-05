100 DI QUESTI GIORNI. Sperone, Benvenuto al piccolo Antonio Napolitano!

Un lieto evento riempie di gioia le comunità di Sperone, Avella e Visciano: è nato Antonio Napolitano, un bellissimo maschietto accolto con amore da mamma Marianna Montuori e papà Aniello Napolitano.

Antonio è venuto alla luce circondato dall’affetto della sua famiglia, in particolare del suo fratellino maggiore Luciano, impaziente di giocare con lui. La famiglia risiede a Sperone, in via Amendola, ma porta con sé le radici di due paesi molto legati alla tradizione: il papà è originario di Avella, mentre la mamma proviene da Visciano.

Auguri ai genitori, ai nonni e a tutti i parenti per questo nuovo arrivo che porta speranza, amore e tanta felicità.

Benvenuto Antonio, la tua avventura nel mondo è appena cominciata!