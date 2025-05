Tragedia sull’Autostrada, muore motociclista di 28 anni

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Campagna, in direzione sud. A perdere la vita è stato un giovane motociclista di 28 anni, originario della zona.

Il ragazzo era alla guida di una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che, accorgendosi dell’incidente, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Eboli e i sanitari del VOPI, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile: il centauro era già deceduto al loro arrivo.

Per consentire i rilievi e la rimozione del corpo, il tratto di autostrada è stato temporaneamente chiuso al traffico. Gli agenti stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Un altro dramma della strada che scuote il territorio salernitano e che riaccende l’attenzione sulla sicurezza alla guida, soprattutto nei tratti ad alta velocità. (Foto repertorio)