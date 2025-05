Tarling sorprende tutti: a Tirana la sua prima vittoria al Giro. Roglic nuova maglia rosa

Il britannico beffa Roglic nella cronometro e diventa il più giovane di sempre a imporsi in una prova contro il tempo nella storia della Corsa Rosa

Joshua Tarling scrive il suo nome nella storia del Giro d’Italia. Il corridore gallese della Ineos Grenadiers ha vinto la seconda tappa della Corsa Rosa 2025, una cronometro individuale di 13,7 chilometri con partenza e arrivo a Tirana, beffando per un solo secondo Primoz Roglic, che comunque conquista la maglia rosa. Terzo Jay Vine, quarto un brillante Edoardo Affini.

Una prestazione magistrale quella del ventunenne britannico, che ha fermato il cronometro sul tempo di 16’07”, precedendo Roglic di appena un secondo. Tarling, già campione europeo a cronometro, conferma così le sue straordinarie doti da specialista e si prende una storica soddisfazione: a 21 anni, 2 mesi e 25 giorni, è infatti il più giovane ciclista di sempre a vincere una cronometro al Giro d’Italia, superando un primato che resisteva da 65 anni. Nel 1960, a Sorrento, Romeo Venturelli vinse una crono a 21 anni, 5 mesi e 11 giorni: da oggi, il record è aggiornato.

Alle spalle del giovane gallese, Roglic non può che applaudire. Il fuoriclasse sloveno del team Red Bull-Bora Hansgrohe ha sfiorato la vittoria ma si consola con la conquista della maglia rosa, strappata a Mads Pedersen per un solo secondo. Un passaggio di consegne che promette scintille già nei prossimi giorni.

Sul traguardo di Tirana, bene anche Jay Vine (UAE Emirates), terzo a tre secondi, e il veronese Edoardo Affini (Team Visma | Lease a Bike), quarto con un ritardo di sei secondi. Ottima prova pure per Mathias Vacek, quinto con lo stesso tempo di Affini, e primo nella classifica dei giovani.

Ordine d’arrivo della seconda tappa (cronometro di Tirana – 13,7 km):

1. Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) – 16’07”

2. Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe) – +00’01”

3. Jay Vine (UAE Team Emirates) – +00’03”

4. Edoardo Affini (Team Visma | Lease a Bike) – +00’06”

5. Mathias Vacek (Lidl-Trek) – +00’06”

6. Daan Hoole (Lidl-Trek) – +00’08”

7. Mads Pedersen (Lidl-Trek) – +00’12”

8. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) – +00’13”

9. Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) – +00’14”

10. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) – +00’17”

Classifica generale (maglia rosa):

1. Primoz Roglic – 3:52:32

2. Mads Pedersen – +00’01”

3. Mathias Vacek – +00’05”

4. Brandon McNulty – +00’12”

5. Juan Ayuso – +00’16”

6. Isaac Del Toro – +00’17”

7. Max Poole – +00’24”

8. Antonio Tiberi – +00’25”

9. Michael Storer – +00’27”

10. Giulio Pellizzari – +00’31”

Maglia azzurra (classifica degli scalatori):

1. Sylvain Moniquet (Cofidis) – 18 punti

2. Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan) – 10 punti

3. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) – 9 punti

4. Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels) – 8 punti

5. Alessandro Tonelli (Team Polti-Kometa) – 6 punti

Maglia ciclamino (classifica a punti):

1. Mads Pedersen (Lidl-Trek) – 29 punti

2. Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) – 18 punti

3. Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) – 17 punti

4. Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) – 15 punti

5. Alessandro Tonelli (Team Polti-Kometa) – 15 punti

Maglia bianca (classifica giovani):

1. Mathias Vacek (Lidl-Trek) – 3:52:37

2. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) – +00’11”

3. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) – +00’12”

4. Max Poole (Team dsm-firmenich PostNL) – +00’19”

5. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) – +00’20”

Verso Valona: la terza tappa tra salite e strategia

Archiviata la cronometro, la carovana del Giro si prepara alla terza frazione, ultima in territorio albanese. Domenica 11 maggio si correrà la Valona-Valona, 160 chilometri caratterizzati da un percorso nervoso con due salite principali: la prima dopo 60 km verso Q. Shakellës (577 m, GPM di quarta categoria), la seconda ben più impegnativa verso Qafa e Llogarasë (GPM2), con un’ascesa di oltre 10 km e pendenze fino al 12% che porteranno i corridori oltre i 1.000 metri di altitudine.

Una lunga discesa condurrà nuovamente verso il livello del mare, con arrivo sul lungomare di Valona. Gli ultimi tre chilometri pianeggianti, con leggere curve e un rettilineo finale di 1.200 metri, potrebbero favorire una volata ristretta tra i migliori rimasti.

La tappa scatterà alle 13.25. Diretta su Eurosport 1 (Sky 210), Rai Sport e Rai 2, in streaming su NOW e Sky Go. Roglic partirà con la maglia rosa sulle spalle, ma con Tarling, Vacek e Pedersen subito alle calcagna. E il Giro, dopo solo due giornate, è già entrato nel vivo.