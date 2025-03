Pokerissimo del Nola al Castel Volturno: riparte la corsa play-off Il

Il Nola 1925 torna alla vittoria con un netto 5-0 ai danni del Castel Volturno, regalando a mister Paolino Barone il primo successo sulla panchina bianconera. Nonostante le assenze di Caccavallo e Varsi, la squadra ha dimostrato carattere e determinazione, offrendo una prestazione convincente davanti al proprio pubblico.

La partita

Il match si sblocca dopo appena 7 minuti, grazie a Longo, che finalizza un’azione rapida su rimessa laterale battuta da Filosa e infila il portiere avversario Oliva con freddezza. Pochi minuti più tardi, il Nola raddoppia: dal corner nato da una conclusione di Biason, è Pepe a svettare di testa e firmare il 2-0.

Il Castel Volturno prova a reagire al 30’, quando Camorani sfiora il gol con un tiro da lontano che colpisce la parte esterna del palo. Il Nola risponde al 42’ con una conclusione potente di Cozzolino dai 30 metri, che però termina alta sopra la traversa.

Nella ripresa, i padroni di casa chiudono definitivamente i conti. Al 55’, un errore difensivo del Castel Volturno favorisce Lepre, che serve Melillo per il 3-0. Sei minuti dopo arriva anche il 4-0 con Filosa, bravo a sfruttare un assist di Dell’Orfanello e superare Oliva. Al 68’, infine, Lepre mette il sigillo definitivo con un tap-in di controbalzo in area piccola, chiudendo il match sul 5-0.

Gli ospiti tentano un ultimo affondo, ma senza successo. Il Nola sfiora anche la sesta rete con Lepre, il cui tiro sfiora il palo. Nei minuti finali, la partita si spegne senza ulteriori emozioni.

Le dichiarazioni

Soddisfatto mister Paolino Barone, che a fine gara ha commentato:

“Sono molto soddisfatto della gara. I nostri avversari non erano da sottovalutare, ma oggi abbiamo dimostrato quanto siamo forti. So che c’è delusione per alcuni risultati recenti, ma credo che possiamo ancora giocarcela attraverso i play-off. Ora torniamo a lavorare con la serenità ritrovata.”

Il tabellino

Reti: Longo 7’ (N), Pepe 13’ (N), Melillo 55’ (N), Filosa 61’ (N), Lepre 68’ (N).

Nola 1925: Guadagno, Cacciatore, Mansi, Pepe, Dell’Orfanello (80’ Avolio), Cozzolino, Biason (76’ Acampora), Melillo (64’ Masecchia), Filosa (67’ Liccardi), Longo (63’ Castagna), Lepre. A disposizione: Moccia, Papa, Vitolo, Mancini. Allenatore: Paolino Barone.

Castel Volturno: Oliva, Mignogna (80’ Rasulo), Francese (74’ Parisi), Terracciano, Calone, Boiano, Rinaldi, Camorani (58’ Bottiglieri), Salazaro, Calvino (74’ Galliano), Tanchyn (68’ Corvino). A disposizione: Ploskonos, Fevola, Esposito, Accietto. Allenatore: Ciro Muro.

Arbitro: Lionetti di Napoli (assistenti Infante di Castellammare di Stabia e Criscuolo di Castellammare di Stabia).

Note: ammoniti Boiano e Rinaldi (Castel Volturno).

Con questa vittoria, il Nola 1925 sale al terzo posto in classifica, rilanciandosi in ottica play-off e dimostrando di essere ancora in corsa per i propri obiettivi stagionali.