Atletico Baiano travolgente: 5-0 allo Sporting Camposano, salvezza in cassaforte

L’Atletico Baiano compie un passo decisivo verso la salvezza con una prestazione maiuscola, travolgendo lo Sporting Camposano con un netto 5-0. Una gara dominata dai baianesi, che hanno imposto il proprio ritmo sin dai primi minuti e approfittato dell’inferiorità numerica degli avversari. Per lo Sporting Camposano, invece, la sconfitta sancisce la matematica retrocessione in Terza Categoria.

L’Atletico Baiano parte forte, prendendo subito il controllo del gioco e creando diverse occasioni. La svolta arriva al 30’, quando Daniele Turboli, numero 21 dello Sporting Camposano, viene espulso, lasciando i suoi in dieci uomini. I padroni di casa intensificano la pressione e trovano il vantaggio proprio allo scadere del primo tempo: su assist di Carmine Candela,Giuseppe Sgambati è bravo a inserirsi e con freddezza batte il portiere avversario, firmando l’1-0.

Secondo tempo: dominio assoluto e goleada baianese

Nella ripresa, l’Atletico Baiano dilaga. Al 20’, un lancio lungo in profondità pesca nuovamente Giuseppe Sgambati, che con grande rapidità supera il diretto marcatore e sigla la sua doppietta personale con un preciso diagonale: 2-0.

Il Baiano non si accontenta e continua ad attaccare. Al 30’, Carmine Acierno trova il gol del 3-0 con un tiro dalla distanza che si infila perfettamente nell’angolino basso. Passano appena cinque minuti e De Cristoforo, solo davanti al portiere, non sbaglia e firma il 4-0.

Nel finale, c’è spazio anche per la prodezza di Tommaso Lippiello, subentrato proprio a Sgambati: con un colpo da maestro, una trivela precisa, sigilla il definitivo 5-0 e chiude in bellezza una partita dominata dall’inizio alla fine.

Con questa netta vittoria, l’Atletico Baiano mantiene la permanenza nella categoria. Per lo Sporting Camposano, invece, la sconfitta segna la fine delle speranze di salvezza e la matematica retrocessione in Terza Categoria.

Atletico Baiano

Tedesco Antonio, Falco Ilioneo, Rega Gianpaolo, Garofalo Gennaro, Candela Carmine, Lippiello Ivanoe, D’Avanzo Salvatore, Sgambati Giuseppe, Biancardi Michele, Romano Antonio, Acierno Carmine, De Stefano Luigi.

A disposizione:

De Cristofaro Saverio, Napolitano Antonio, Di Bella Danilo Pio, Lippiello Tommaso, Napolitano Fiore, Eboli Raffaele.

Allenatore: Napolitano Stefano.

Sporting Camposano

Aiello Antonio, Ambrosio Aniello, Ammirati Antonio, Broda Enzo, Carbone Costantino, Coppola Giuseppe, D’Amico Nunzio Roberto, Ferrara Aniello, Franzese Luciano, Frasso Luca, Montella Gianluca, Piatti Marco, Sirignano Antonio, Sperandeo Giulio, Turboli Daniele, Vecchione Attilio.