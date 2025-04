Un fine settimana decisivo per il calcio dilettantistico mandamentale: tra sogni playoff e salvezze conquistate

Ultimi novanta minuti per molte squadre del calcio dilettantistico mandamentale. Tra chi ha già raggiunto la salvezza e chi sogna i playoff, il weekend si preannuncia fondamentale per chiudere al meglio la stagione. Nel campionato di Promozione, sabato 12 aprile alle ore 16:00 si giocherà l’ultima giornata. Il Cimitile ospiterà la Savignanese tra le mura amiche del comunale, mentre il Saviano sarà di scena a Montoro e il Baiano affronterà lo Sporting Ponte 19. Il Cimitile, già matematicamente terzo, si è qualificato per i playoff, mentre il Baiano ha chiuso a metà classifica con 36 punti e il Saviano ha raccolto 33 punti. Una chiusura dignitosa per tutte le compagini coinvolte, che hanno dimostrato spirito e dedizione per tutto l’arco della stagione.

In Prima Categoria, il Real Arienzo ha vinto il campionato. L’FC San Giorgio si è piazzato secondo, mentre la lotta per il terzo posto è stata intensa fino all’ultima giornata. Il Vitulano ha conquistato la terza posizione, seguito dalla Virtus Monteforte Irpino al quarto posto. Domenica, proprio a Vitulano, andrà in scena il primo scontro playoff tra i padroni di casa e la Virtus Monteforte Irpino, allenata da mister Pellegrino Criscitiello, grande specialista in promozioni. Grande attesa anche per il recupero tra Durazzano e We Li Come United. In caso di vittoria del Durazzano, la formazione affronterebbe fuori casa l’FC San Giorgio per un altro confronto valido per i playoff. Nei bassifondi della classifica, l’U.S.G. Carotenuto è già retrocesso in Seconda Categoria. Ma non è ancora finita: l’esito del caso Parco Aquilone potrebbe riscrivere le sorti di altre squadre. In attesa della sentenza del giudice sportivo, ASD Mugnano del Cardinale e Michele Amodeo Monteforte Irpino possono festeggiare la salvezza, entrambe ferme a 33 punti e salve matematicamente.

Ultima giornata anche per la Seconda Categoria, girone C. Le squadre mandamentali sono tutte salve, ma l’FC Avella è ancora in piena corsa per un posto nei playoff. Sabato 12 aprile, l’Atletico Baiano affronterà il Cicciano allo stadio Bellofatto, mentre allo stesso orario l’Atletico Sirignano sfiderà l’Angel Episcopio. L’FC Avella sarà invece impegnato in trasferta a Striano contro il Progetto Giovani 2006, seconda forza del girone con 51 punti. Gli avellani, attualmente quarti con 41 punti, sono obbligati a vincere per assicurarsi l’accesso ai playoff: una vera e propria partita da dentro o fuori.

Domenica si completerà il quadro con le sfide tra Visciano Calcio e Quinque de Roca, e tra Sporting Caposano e Real Carbonara. La classifica vede il Quinque de Roca al quinto posto con 36 punti, seguito dal Real Carbonara a 33, dall’Atletico Sirignano a 31 e da Atletico Baiano e Visciano Calcio, entrambe salve ma reduci da una stagione sofferta.

Nel Girone A di Terza Categoria, mancano ancora sei giornate e nulla è ancora deciso. Domenica alle 16:00 si giocherà la 22ª giornata. Il Mandamento Avella ospiterà, al campo sportivo Fusaro, la Virtus Montefalcione, mentre il Real Mugnano del Cardinale di mister Antonio Canonico affronterà in trasferta il Salza Alpina 1999. Infine, lo Sperone Calcio sarà impegnato contro la Virtus Carbonara.

La classifica attuale vede il Real Mugnano al sesto posto, lo Sperone al decimo e il Mandamento Avella ultimo. Ma con diverse giornate ancora da disputare, tutto è ancora possibile.Ultimi verdetti in arrivo per una stagione che ha regalato entusiasmo, rivalità e tanto impegno. Le squadre mandamentali sono pronte a giocarsi tutto, fino all’ultimo minuto.

Binews seguirà tutte le partite con servizi post gara. (F.Piccolo)