Somma Vesuviana: al via i lavori per Parco Europa e nuovi interventi in via Giulio Cesare

Partiranno lunedì i lavori per la riqualificazione di Parco Europa, uno degli spazi verdi più amati dai cittadini di Somma Vesuviana. A darne notizia è il sindaco Salvatore Di Sarno, che ha annunciato l’inizio del cantiere attraverso un post sui suoi canali social ufficiali.

«Lunedì iniziano i lavori per la riqualificazione di Parco Europa! Mercoledì avremo la posa della prima pietra anche del Parco Urbano in via Giulio Cesare e di un altro Asilo Nido in via Giulio Cesare!» ha dichiarato il primo cittadino.

Un triplice intervento che guarda al futuro della città, puntando su verde pubblico, servizi per l’infanzia e rigenerazione urbana. Il nuovo Parco Urbano e l’asilo nido in via Giulio Cesare rappresentano due tasselli fondamentali in un progetto più ampio che mira a restituire spazi vivibili, funzionali e moderni alla comunità.

La cittadinanza attende ora l’avvio concreto dei lavori, che promettono di cambiare il volto di intere aree urbane, puntando su benessere, inclusione e sostenibilità.