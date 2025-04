Regionali 2025: Il Nuovo PSI Nomina i Nuovi Coordinatori Provinciali in Campania

Il Nuovo PSI fa un passo importante verso le elezioni regionali del 2025, con la nomina dei nuovi coordinatori provinciali in Campania. La decisione è stata presa dal commissario regionale e vicesegretario nazionale del partito, Gennaro Salvatore, che, insieme ad Antonino Di Trapani, responsabile dell’organizzazione del partito, ha ufficialmente inaugurato la nuova sede regionale al Centro Direzionale Isola G1.

I nuovi coordinatori provinciali sono: Francesco Mallardo per la federazione di Napoli, Claudio Maggi per Napoli città, Antonello Ruggiero per Salerno, Marilena Vivolo per Avellino e Davide Zarro per Benevento. Questi nomi segneranno l’avvio della campagna di iscrizioni e tesseramento in vista del congresso nazionale del partito, previsto prima dell’estate.

Il commissario Salvatore ha anche annunciato che il partito è già al lavoro per la formazione di una lista elettorale che sosterrà il candidato presidente del centrodestra alle prossime elezioni regionali. Salvatore ha sottolineato l’importanza di un programma chiaro e di un’opzione di governo per la regione, affermando: “L’obiettivo è sconfiggere un sistema di potere che, nonostante la recente sentenza della Corte Costituzionale, rischia di rientrare attraverso un accordo tra centrosinistra e De Luca.”

Con questi nuovi incarichi, il Nuovo PSI in Campania si prepara a giocare un ruolo fondamentale nelle prossime elezioni regionali, puntando a una rivisitazione della politica regionale e a una proposta alternativa per il futuro della Campania.