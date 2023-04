CALCIO. Il Nola scivola in casa, perde contro il Tivoli

di Carmine Guerriero

Sotto la pioggia battente di domenica pomeriggio il Nola perde importanti punti in chiave salvezza. Il week end ha un sapore amaro, infatti i sostenitori dopo la pesante sconfitta di domenica non possono dormire tranquilli:la retrocessione diretta è a un soli due punti, la salvezza resta a 4. Un grumolo di squadre formano la zona bassa della classifica dandosi filo da torcere tra di loro.

Uri,Portici, Maddalena, Pomezia,Angri,accompagnano il Nola in questo avvincente percorso salvezza.Solo uno di loro riuscirà a salvarsi evitando la diretta retrocessione. Si naviga in acque pericolose, un singolo errore nelle prossime partite può costare caro.

Le parole di capitan Sparacello danno fiducia all’intera squadra:”Il Tivoli è stato più bravo di noi a capitalizzare, ma il gruppo si ricompatterà come ha fatto a dicembre quando tutti ci davano per morti”.

Il Nola dopo aver giocato un brillante primo , e dopo essere passato in vantaggio con Piacente si fa rimontare da De Marco , per poi collassare definitivamente sotto i gol di Fall e Spila. Il Tivoli con quest’importante vittoria mette momentaneamente le spalle al sicuro, balzando con 38 punti nella zona centrale della classifica. Le prossime partite per i bruniani saranno molto decisive. Bisogna essere stoici per affrontare il Monterotondo e conquistare il massimo dei punti che restano in palio in queste 3 giornate.