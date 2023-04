ITALEXIT, GIUSEPPE ANDREONE NOMINATO REFERENTE PER IL TERRITORIO DI SANT’ANDREA DI CONZA

Continua l’opera di radicamento sul territorio per Italexit che in Irpinia si organizza sotto la guida del neo coordinatore provinciale che ha inteso nominare Giuseppe Andreone quale Vice Responsabile territoriale per Sant’Andrea di Conza. Una scelta che ricade su una persona che anche in campagna elettorale ha dimostrato di essere vicino al programma politico del partito di Paragone. Dopo la nomina, queste le dichiarazioni di Andreone: “Ritengo che con Italexit si possa portare avanti un discorso importante, che vede coinvolte tutte le persone ed i cittadini che sono stufi della politica dei due schieramenti contrapposti, tra chi governa e chi è all’opposizione. Come Italexit, anche in Irpinia possiamo e dobbiamo far sentire la nostra voce, portando avanti le istanze di un territorio che per decenni è stato abbandonato dalla politica”.

A breve Italexit, con il suo organigramma a livello provinciale, organizzerà incontri con la cittadinanza, i tesserati e gli attivisti anche sul territorio di Sant’Andrea di Conza e dei comuni limitrofi come anche nel comune capoluogo dove si sta approntando già un programma politico elettorale per le prossime amministrative.