MUGNANO. Nuova Alleanza Popolare del candidato sindaco Filomeno Caruso rischia l’esclusione dalla competizione elettorale. Ecco perché

Una bufera pre elettorale si è abbattuta sul Comune di Mugnano del Cardinale. Il Sindaco uscente, Alessandro Napolitano, in corsa nuovamente per la carica di primo cittadino per le elezioni comunali in programma il 14 e 15 maggio prossimi, ha presentato un esposto in Prefettura per una irregolarità inerente alla presentazione della lista “Nuova Alleanza popolare” con il Dott. Filomeno Caruso candidato a Sindaco.

E’ stato segnalato al Prefetto di Avellino, la dottoressa Paola Spena, che la Dichiarazione di accettazione del candidato alla carica di Sindaco è stata autenticata in violazione di legge dal Consigliere Comunale del Comune di Mugnano del Cardinale Giovanni Colucci presso il Comune di Bisaccia; l’indicazione di tale luogo è presente sulla Dichiarazione depositata entro il termine del 15 aprile 2023 alle ore 12:00.

Per legge il consigliere comunale è competente ai fini dell’autentica solo nell’ambito del territorio di riferimento della carica elettiva

Si legge nell’esposto: “un errore insanabile, comportante la nullità dell’autentica per incompetenza e, di conseguenza, l’esclusione del candidato alla carica di Sindaco Dr. Filomeno Caruso e, pertanto, dell’intera lista dalla competizione elettorale”.

Si attende ora la verifica da parte degli organi competenti e in particolare dalla Prefettura di Avellino nel giro delle prossime ore.