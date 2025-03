“Serie C sotto accusa: polemiche, disparità di orari e la corsa alla promozione. Avellino-Benevento in diretta su OttoChannel!”

Il campionato di Serie C è ormai alle battute finali, e ogni dettaglio può rivelarsi decisivo nella corsa alla promozione. Tuttavia, nonostante le polemiche e le richieste di maggiore equità, la questione della contemporaneità delle partite resta irrisolta. L’ultimo esempio arriva da questa giornata, in cui Cerignola e Avellino, entrambe in lotta per la parte alta della classifica, scenderanno in campo con orari differenti, sollevando nuovi interrogativi sulla gestione del torneo.

Due partite, due orari: equilibrio a rischio

Domenica, il Cerignola affronterà il Monopoli alle 15:00, mentre l’Avellino giocherà il derby contro il Benevento alle 19:30. Questo significa che i biancoverdi conosceranno già il risultato della squadra pugliese prima di scendere in campo, una situazione che potrebbe influenzare l’atteggiamento mentale e le strategie di gioco.

Nonostante la Lega Pro abbia previsto la contemporaneità delle partite nelle ultime tre giornate per garantire una competizione equa, viene da chiedersi perché tale misura non sia stata applicata già ora, a cinque giornate dalla fine, quando il margine di errore è ridotto al minimo e ogni punto pesa.

Un campionato tra polemiche e necessità di riforme

Le discussioni sul campionato non si limitano ai soli orari delle partite. Il presidente dell’Avellino, Angelo Antonio D’Agostino, ha sollevato più volte dubbi sulla gestione complessiva del torneo, mentre il Potenza ha annunciato un reclamo ufficiale per un rigore non concesso durante la sfida contro i biancoverdi. Inoltre, molte società hanno evidenziato criticità strutturali e regolamentari, chiedendo una riforma per garantire maggiore trasparenza e competitività.

Avellino-Benevento in diretta su OttoChannel

Il tanto atteso derby tra Avellino e Benevento sarà trasmesso in chiaro su OttoChannel (canale 16 del digitale terrestre). La diretta avrà inizio alle 18:30 con il pre-partita, condotto da Sonia Lantella, e il calcio d’inizio è fissato per le 19:30. Al termine della partita, spazio per le analisi e le interviste con il programma OffSide.

Con il campionato alle fasi decisive, la questione della contemporaneità delle gare resta un tema caldo, sollevando dubbi sull’equità della competizione. La gestione del torneo potrebbe essere cruciale per il futuro della Serie C, che ha bisogno di riforme strutturali per garantirne la regolarità.