Torre Annunziata, torna il Mercato della Terra Paniere Vesuviano

Domenica 30 marzo, dalle 9 alle 13, il Mercato della Terra Paniere Vesuviano farà ritorno a Torre Annunziata, lungo corso Umberto I, tra via Gino Alfani e via dei Mille. L’evento, promosso da Slow Food Vesuvio, celebra il legame tra territorio, tradizione e sostenibilità, dando spazio ai produttori locali e alle eccellenze agroalimentari campane.

Un mercato all’insegna della qualità

Il mercato ospiterà produttori ortofrutticoli e specialità del territorio, tra cui olio extravergine d’oliva, formaggi del Cilento e dei Monti Lattari, miele vesuviano, legumi, birre artigianali, carciofi di Schito, agrumi e zafferano vesuviano. Per garantire una migliore fruizione dell’evento, il Comune ha predisposto un’isola pedonale lungo il tratto interessato.

Cultura e tradizione alimentare

Oltre alla vendita diretta dei prodotti, il mercato offrirà momenti di educazione alimentare. Alle 9:30, gli studenti della classe 3M dell’I.C. “Pascoli Siani” presenteranno il loro progetto di orto scolastico, raccontando l’importanza della coltivazione consapevole. Alle 11, il Laboratorio della Terra sarà dedicato al Pisello Centogiorni del Vesuvio, Presidio Slow Food, con i produttori che illustreranno il valore di questo legume antico e sostenibile.

Un ritorno alle origini

L’iniziativa, nata proprio a Torre Annunziata anni fa, si è poi diffusa in altri comuni vesuviani, diventando un punto di riferimento per la promozione dei prodotti locali. Il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore alle attività produttive Alfonso Ascione hanno espresso soddisfazione per il ritorno del mercato nella città che ne ha visto i primi passi, sottolineando il suo ruolo non solo commerciale, ma anche sociale e culturale.