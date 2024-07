Una preghiera per Giuseppe, coinvolto in un Grave incidente Stradale ad Avella. La Comunità avellana si stringe intorno alla famiglia del 17enne

Una comunità intera prega in queste ore per il piccolo Giuseppe, appena 17 anni, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre era alla guida del suo scooter in via Dei Mulini ad Avella. La caduta dopo l’urto con un’auto, ha causato purtroppo gravi danni alla testa, con un forte ematoma che ha provocato un edema cranico.