Cosmopol Annuncia l’Acquisizione del Ramo d’Azienda di Vedetta 2 Mondialpol in Puglia e Basilicata

Il gruppo Cosmopol ha recentemente annunciato l’acquisizione del ramo d’azienda di Vedetta 2 Mondialpol nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Matera, Brindisi e Taranto. Questa operazione riguarda un portafoglio clienti di oltre 6.000 utenti, concentrato principalmente nei servizi di centralizzazione allarme e pattugliamento stradale, con un fatturato annuo di circa 10 milioni di euro e una forza lavoro di oltre 250 addetti.

Questa acquisizione consente a Cosmopol di rafforzare ulteriormente la propria presenza in Puglia, con un focus particolare nell’area del capoluogo di regione e nella provincia BAT. Particolare attenzione sarà dedicata ai servizi B2C destinati alla clientela residenziale, che costituiscono il core business dell’azienda.

Nel corso degli anni, Cosmopol ha realizzato diverse acquisizioni strategiche, inclusa Sveviapol Sud (storico Istituto di Vigilanza salentino, 2013), Securpol Puglia (specializzata in Aviation & Port Security, attiva nelle province di Bari e Brindisi, 2018), Sepro (storica azienda tarantina, 2020), e Fenice (province di Lecce, Brindisi e Taranto, febbraio 2024). Questa nuova operazione di M&A, la 27esima nella storia del gruppo, è stata finanziata con risorse proprie, senza ricorrere a capitale di debito. Ciò conferma la vocazione del gruppo Cosmopol alla crescita continua, sia per linee esterne che interne, consolidando la sua leadership nel settore della sicurezza, in particolare nel Centro e nel Sud Italia.

Il gruppo Cosmopol ha raggiunto nel 2023 un volume d’affari consolidato pari a circa 270 milioni di euro. La sua struttura operativa è composta da oltre 6.300 dipendenti diretti, 1.300 veicoli tra automezzi e furgoni blindati, 12 centrali operative attive 24 ore su 24 dotate delle più avanzate tecnologie certificate UNI-CEI-EN 50518, e 32 distaccamenti operativi distribuiti sull’intero territorio nazionale. Questo permette a Cosmopol di garantire servizi di sicurezza altamente qualificati ai circa 66.000 utenti in tutta Italia.

L’acquisizione del ramo d’azienda di Vedetta 2 Mondialpol rappresenta un ulteriore passo nel percorso di espansione del gruppo Cosmopol, rafforzando la sua capacità di offrire soluzioni di sicurezza all’avanguardia e confermando il suo impegno nel fornire servizi eccellenti ai propri clienti.