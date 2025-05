Intervento dei Vigili del Fuoco ad Avella: il vento scoperchia una parete, paura in via Mulino

Nella mattinata di oggi, domenica 25 maggio 2025, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti prontamente in via Mulino ad Avella a seguito di un pericoloso incidente causato dal forte vento che ha interessato la zona nelle ultime ore.

Una parte significativa del rivestimento esterno di un edificio è stata divelta dalla facciata, rischiando di precipitare sulla strada sottostante e mettendo in pericolo la sicurezza dei residenti e dei passanti. L’enorme telo riflettente, visibile in foto, si è distaccato a causa delle forti raffiche, restando in parte impigliato sulla parete.

I pompieri, giunti sul posto con un’autoscala e più mezzi di supporto, hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza l’area, impedendo l’accesso al traffico e lavorando per rimuovere i materiali pericolanti.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’intervento ha evidenziato ancora una volta quanto gli eventi atmosferici estremi possano rappresentare un pericolo per le strutture edilizie non adeguatamente ancorate o manutenzionate.