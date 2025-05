Santa Filomena, si celebra oggi a Mugnano del Cardinale il Ritrovamento del sacro corpo: fede, memoria e lanterne di speranza

Il 25 maggio è una data dal profondo significato per la comunità di Mugnano del Cardinale e per tutti i devoti di Santa Filomena. Si celebra oggi la festa del Ritrovamento del suo sacro corpo, rinvenuto nel 1802 nelle catacombe di Priscilla a Roma. Un evento che segnò l’inizio di una devozione straordinaria, capace di attraversare i secoli e toccare i cuori di migliaia di fedeli in tutto il mondo.

Don Giuseppe Autorino, rettore del Santuario di Santa Filomena, ha voluto rivolgere un pensiero ai fedeli in questa giornata speciale: “Santa Filomena ci insegna che la purezza, l’amore per Cristo e il coraggio della testimonianza sono virtù sempre attuali. È una santa che accompagna i giovani, le famiglie, i malati, portandoli a Gesù con la forza del suo esempio”. Un messaggio che richiama l’essenza del culto filomeniano: fede semplice, ma profonda, e totale abbandono alla volontà di Dio.

Per celebrare la ricorrenza, il Comitato Festa e i Battenti di Santa Filomena hanno predisposto un ricco programma di iniziative religiose e popolari. Le Sante Messe saranno celebrate alle ore 8.00, 10.00 e 18.00. Prima della funzione serale, presieduta proprio da don Autorino, sarà deposta una corona di fiori alla statua di don Francesco De Lucia, primo rettore del Santuario, situata nel Giardino degli Eroi adiacente al parcheggio di viale De Lucia.

Al termine della Messa, in Piazza Umberto I sarà allestito uno stand con dolci offerti dal comitato, momento di convivialità aperto a tutta la cittadinanza. Alle ore 21.00, tempo permettendo, si terrà la decima edizione dell’iniziativa “Una lanterna per un desiderio”, con il lancio collettivo di lanterne luminose, simbolo di speranza per Mugnano del Cardinale e di augurio per i prossimi festeggiamenti in onore della “Principessa del Paradiso”.

La comunità è invitata a partecipare con devozione, unita nella memoria di una santa che continua a parlare al cuore dei fedeli. Viva Santa Filomena, vergine e martire. (Francesco Piccolo)