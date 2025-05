AVELLINO. Scomparsa la sciarpetta dal loculo del piccolo Francesco Pio, tifoso del Napoli: riportatela al suo posto

Nel cuore del cimitero di Avellino, tra lapidi silenziose e fiori lasciati con amore, c’è un loculo che racconta una storia profonda, struggente. È quella di Francesco Pio Bolognese, un bambino che ci ha lasciati troppo presto, all’età di soli sette anni. Oggi, a distanza di sette anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo vive ancora forte nel cuore della famiglia, degli amici, e di chi lo ha conosciuto anche solo attraverso il suo sorriso.

Francesco Pio era un grande tifoso del Napoli. Chi lo ha amato non ha mai smesso di onorare quella passione, lasciando una sciarpetta azzurra accanto alla luce del suo loculo. Un gesto semplice ma carico di significato: un simbolo di ciò che lo faceva sorridere, di ciò che lo faceva sentire vivo.

Purtroppo, quella sciarpetta è scomparsa proprio in concomitanza della vittoria del 4 scudetto conquistato dalla sua squadra del cuore. Proprio in questi giorni, dopo sette anni di presenza silenziosa, qualcuno l’ha rimossa o portata via. Non sappiamo se per distrazione, per superficialità o per altro. Ma ciò che resta è un vuoto, non solo fisico, ma emotivo. Quella sciarpetta rappresentava molto di più di un semplice accessorio sportivo: era un legame tangibile con la memoria di un bambino che ha lasciato il mondo troppo presto.

Questo è un appello, umano prima che morale. A chiunque l’abbia presa: restituitela. Nessuna accusa, nessuna rabbia. Solo il desiderio profondo di riportare al suo posto un frammento importante del ricordo di Francesco Pio. Un gesto piccolo, ma dal grande valore per la sua famiglia, e forse anche per chi lo compirà.

Perché la coscienza riposa meglio quando si compie il bene. E restituire quella sciarpetta non è solo un atto di rispetto verso una famiglia in lutto, ma anche un gesto di dignità verso sé stessi