Un incidente stradale si è verificato questa mattina, giovedì 27 marzo, intorno alle 11:10 circa, su Via Nazionale delle Puglie, all’incrocio con via Carlo III ad Avella. A scontrarsi sono stati una Lancia Y e una Fiat Panda, che procedeva verso Nola. Fortunatamente, l’impatto non ha provocato danni ai conducenti, ma ha causato danni ai veicoli, che sono rimasti fermi sulla carreggiata in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine per i rilievi del caso.