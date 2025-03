Forino (Av): Tutto pronto per il Convegno su Enrichetta Caracciolo e l’inaugurazione dell’area pubblica a lei dedicata. Appuntamento a domani

Venerdi 28 marzo 2025, alle ore 11:00 presso la sede Comunale di Palazzo Caracciolo si terrà un Convegno con intitolazione di un ‘ area urbana ad Enrichetta Caracciolouna figura di spicco del 1800 e di risaputa e grande importanza culturale e storica, appartenente alla famiglia che per secoli ha governato il territorio di Forino e ne ha detenuto il Principato, ovvero i Principi Caracciolo. Ed è proprio che in Palazzo Caracciolo si parlerà della sua figura e di ciò che Enrichetta ha rappresentato e rappresenta per l’affermazione della libertà di pensiero contro ogni costrizione. Alla presenza del Sindaco Antonio Olivieri ,della Dirigente Scolastica I.C. Serino – Forino dott.ssa Antonella De Donno , della Dottoressa Luisa Carpente Funzionaria Comunale autorità istituzionali e scolastiche, nonché alcune classi della scuola secondaria di I grado di Forino, e dove modererà la giornalista nonché Direttrice dello Store Mondadori di Nola (NA), dott.ssa Autilia Napolitano sara’ ospite anche la dott.ssa Brunella Schisa, giornalista de “La Repubblica” ed autrice del Romanzo “il velo strappato ” ed. HarperCollins, interamente dedicato alla vita di Enrichetta. Il suo intervento darà modo ai partecipanti di scoprire le sfumature e i significati più profondi del libro, che affonda le radici in un’analisi storica e sociale di grande impatto. Il Velo Strappato affronta temi legati alla lotta per la libertà e all’emancipazione, portando alla luce la forza interiore di personaggi che, pur vivendo in periodi difficili, riescono a infrangere le barriere della tradizione e della repressione. L’incontro con l’autrice sarà un’opportunità per i lettori e gli appassionati di cultura di entrare nel cuore del romanzo, scoprendo il dietro le quinte della sua creazione e i messaggi che l’autrice ha voluto trasmettere attraverso le sue parole.

L’ Evento organizzato e curato dall’ Amministrazione Comunale si preannuncia come un momento significativo di riflessione e condivisione, che unisce la commemorazione storica a un’importante discussione culturale. A conclusione gli astanti muoveranno poi verso il Largo intitolato ad Enrichetta Caracciolo di Forino con Delibera GC n. 15 del 14.02.2025 dove verrà scoperta la targa commemorativa per omaggiare questa illustre personalità, simbolo di tenacia, coraggio e abnegazione, esempio per le giovani generazioni. . Un appuntamento da non perdere, che renderà omaggio a Enrichetta Caracciolo di Forino e alla sua eredità, guardando con speranza e impegno verso il futuro. Da. Bio