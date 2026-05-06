Avella, scarcerato il 42enne arrestato per droga: patteggiata la pena davanti al Tribunale di Avellino

AVELLINO – È stato scarcerato il 42enne di Avella arrestato nella giornata di ieri dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo era stato fermato mentre, secondo quanto ricostruito dai militari, tentava di cedere circa tre grammi di hashish. Nel corso del controllo avrebbe cercato di disfarsi di una bustina, occultata all’interno di una cialda di caffè, successivamente recuperata dai Carabinieri e risultata contenere la sostanza stupefacente.

Dopo l’arresto, il 42enne era stato posto ai domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.

Nella giornata odierna si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto e il processo per direttissima davanti al giudice del Tribunale di Avellino, dott. Ciccone. L’uomo è stato difeso dall’avvocato penalista Antonio Falconieri.

“Dopo le formalità della convalida, considerati i numerosi precedenti specifici per spaccio, abbiamo deciso di patteggiare la pena ottenendo così la scarcerazione”, ha dichiarato il legale al termine dell’udienza.

Il giudice ha quindi disposto la remissione in libertà dell’imputato al termine del procedimento.