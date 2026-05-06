Caserta, cerimonia dell’Ordine dei Medici per celebrare i professionisti con 40 e 50 anni di carriera

CASERTA – Si terrà giovedì 7 maggio 2026, alle ore 15:30, presso il Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista, la cerimonia organizzata dall’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta per celebrare i professionisti che hanno raggiunto i prestigiosi traguardi dei 40 e 50 anni di iscrizione all’Albo.

L’evento rappresenta uno dei momenti più significativi della vita ordinistica e vedrà la partecipazione di medici, odontoiatri e familiari dei premiati, in un’occasione dedicata al riconoscimento dell’impegno professionale e umano profuso nel corso di decenni di attività al servizio della comunità.

Saranno 56 i professionisti insigniti della medaglia celebrativa per i cinquant’anni di iscrizione all’Albo, simbolo di riconoscenza per una lunga carriera caratterizzata da dedizione, competenza e passione per la professione medica e odontoiatrica. Inoltre, verranno consegnate 152 pergamene ai medici che festeggiano quarant’anni di iscrizione, a testimonianza del valore e della continuità del loro percorso professionale.

Ad accogliere gli ospiti sarà il presidente dell’Ordine, Carlo Manzi, insieme all’intero Consiglio Direttivo, che rinnova così una tradizione consolidata nel tempo e fortemente sentita dalla categoria.

«Questo momento rappresenta non solo un doveroso tributo alla carriera dei nostri colleghi, ma anche un’occasione per riaffermare i valori etici e deontologici che guidano la professione medica», ha sottolineato il presidente Manzi.

La cerimonia sarà anche un momento di incontro e condivisione tra generazioni di professionisti che hanno contribuito, con il proprio lavoro quotidiano, alla crescita del sistema sanitario e alla tutela della salute dei cittadini.