Palermo–Avellino, restrizioni per i tifosi: trasferta sotto controllo

Limitazioni in arrivo per i sostenitori biancoverdi: accesso consentito solo nel settore ospiti e con precise condizioni
Si va verso una trasferta con restrizioni per i tifosi dell’Avellino. In vista della sfida contro il Palermo, in programma il 5 aprile 2026, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha segnalato la gara come a rischio, proponendo una serie di misure organizzative che saranno valutate in sede di GOS.
Le indicazioni vanno nella direzione di un controllo più rigido della trasferta. La vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Avellino sarà infatti consentita esclusivamente per il settore ospiti e limitata ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società biancoverde.
Non solo. Previsto anche un potenziamento del servizio di stewarding, insieme a un rafforzamento delle misure di sicurezza, con particolare attenzione alle attività di prefiltraggio e filtraggio, in linea con le disposizioni vigenti.
Una trasferta, dunque, che si preannuncia organizzata nei minimi dettagli e con margini ridotti per i sostenitori irpini. L’Avellino si prepara alla sfida sul campo, mentre fuori dal terreno di gioco si muove la macchina della sicurezza.
Un’altra tappa delicata, dentro e fuori dal campo.