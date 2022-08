AVELLA.Prime iscrizioni al Torneo “Abella Cup”,tra le partecipanti la “Farmacia Acierno”,ecco le squadre.

A poche settimane dall’inizio del torneo “Abella Cup” fervono i preparativi e sono in corso vere e proprie trattative di mercato tra i presidenti. Le squadre fino ad ora iscritte sono: Ferdy c’è, Irpinia Scavi, New Colors, Mowgli e One Cafè Ferrara, A.&C. Porte e Finestre e Farmacia Acierno, quest’ultima è stata la prima ad iscriversi e il Presidente Michele Acierno ha affidato la direzione sportiva a Sabatino Maietta che ha dichiarato: “Possiamo già contare sull’esperienza calcistica di Pastore e Gaglione ma andremo oltre alla ricerca di calciatori che abbiano avuto esperienza nel mondo dei professionisti fino alla serie A del calcio a cinque.” L’organizzazione fa sapere che la data di iscrizione sarà prorogata concedendo più tempo ai presidenti per organizzarsi. L’allestimento del campo di gioco, che sarà ubicato presso il Parco San Pietro, avverrà tra qualche settimana. Per info iscrizioni Tiziano Biancardi 3270813571, Angelo Annunziata 3274499999.