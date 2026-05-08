Avella, il Consiglio di Stato boccia il ricorso Iliad: non sarà installata l’antenna vicino al cimitero

AVELLA – Il Comune di Avella ottiene una importante vittoria davanti al Consiglio di Stato: l’antenna telefonica che avrebbe dovuto sorgere nelle vicinanze del cimitero comunale non sarà realizzata.

Il Consiglio di Stato ha infatti espresso parere contrario al ricorso presentato dalla società Iliad, che aveva richiesto l’installazione dell’impianto nel territorio avellano. Una decisione che mette fine, almeno per il momento, a una vicenda che nelle ultime settimane aveva acceso il dibattito cittadino.

A comunicarlo è stato il primo cittadino di Avella, Vincenzo Biancardi, che ha espresso soddisfazione per l’esito della vicenda e per la decisione assunta dal Consiglio di Stato.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Comitato dei cittadini, che si era mobilitato con forza contro il progetto. Nei giorni scorsi residenti e rappresentanti del comitato si erano riuniti per manifestare il proprio dissenso all’installazione dell’antenna, ritenuta troppo vicina al centro abitato e a un’area particolarmente sensibile del paese.

La notizia è stata accolta con entusiasmo da molti cittadini, che avevano sostenuto la battaglia portata avanti dal comitato insieme all’amministrazione comunale. Per i promotori della protesta, la decisione del Consiglio di Stato rappresenta un risultato importante a tutela del territorio e della comunità locale.

L’intera vicenda aveva suscitato forte attenzione ad Avella, con numerosi interventi pubblici e richieste di chiarimenti sull’opportunità di installare l’impianto in quella zona del paese. Ora la pronuncia del Consiglio di Stato chiude il contenzioso dando ragione al Comune e ai residenti contrari al progetto.