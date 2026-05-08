Sciopero EAV il 9 e 10 maggio: stop a bus e linee vesuviane, garantite solo alcune fasce orarie

EAV ha comunicato uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato dall’organizzazione sindacale Or.S.A., in programma dalle ore 19:31 di sabato 9 maggio fino alle ore 19:30 di domenica 10 maggio 2026.

La protesta interesserà sia il servizio automobilistico che le Linee Vesuviane e sarebbe legata a problematiche riguardanti l’organizzazione aziendale.

L’azienda ha reso noto che durante l’ultima agitazione sindacale promossa dalla stessa sigla, lo scorso 13 aprile, la percentuale di adesione registrata è stata del 6,72%.

Fasce di garanzia

Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi nelle seguenti fasce orarie:

* dalle ore 05:30 alle ore 08:30

* dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Al di fuori di questi orari, autobus e treni potranno subire cancellazioni o limitazioni, in base al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Servizio autobus

Per il servizio automobilistico EAV:

* dalle ore 19:31 di sabato 9 maggio il servizio non sarà garantito;

* domenica 10 maggio saranno assicurate le corse esclusivamente nelle fasce protette del mattino e del pomeriggio.

Linee Vesuviane: corse garantite

Per quanto riguarda il servizio ferroviario delle Linee Vesuviane, EAV ha pubblicato l’elenco delle ultime e delle prime partenze garantite.

Sabato 9 maggio – ultime partenze garantite

Da Napoli:

* per Sorrento ore 19:29

* per Poggiomarino ore 19:02

* per Sarno ore 18:58

* per Torre Annunziata ore 19:09

* da Volla per Baiano ore 19:05

Per Napoli:

* da Sorrento ore 19:02

* da Poggiomarino ore 18:30

* da Sarno ore 19:14

* da Torre Annunziata ore 19:21

* da Baiano per Volla ore 19:00

Dopo le ore 19:31 il servizio ferroviario non sarà garantito.

Domenica 10 maggio – corse garantite al mattino

Da Napoli:

* per Sorrento ore 08:05

* per Poggiomarino ore 08:14

* per Sarno ore 08:10

* per Torre Annunziata diretto ore 08:26

* da Volla per Baiano ore 08:09

Per Napoli:

* da Sorrento ore 08:14

* da Poggiomarino ore 08:18

* da Sarno ore 08:26

* da Torre Annunziata ore 08:44

* da Baiano per Volla ore 08:00

Ripresa del servizio nel pomeriggio

Prime partenze garantite dopo lo sciopero:

Da Napoli:

* per Sorrento ore 17:05

* per Poggiomarino ore 16:38

* per Torre Annunziata ore 16:45

* per Sarno ore 16:34

* da Volla per Baiano ore 17:05

Per Napoli:

* da Sorrento ore 16:38

* da Poggiomarino ore 16:42

* da Sarno ore 16:50

* da Torre Annunziata ore 16:57

* da Baiano per Volla ore 17:00

EAV invita gli utenti a verificare eventuali aggiornamenti e possibili variazioni del servizio prima di mettersi in viaggio.