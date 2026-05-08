Sciopero EAV il 9 e 10 maggio: stop a bus e linee vesuviane, garantite solo alcune fasce orarie

EAV ha comunicato uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato dall’organizzazione sindacale Or.S.A., in programma dalle ore 19:31 di sabato 9 maggio fino alle ore 19:30 di domenica 10 maggio 2026.
La protesta interesserà sia il servizio automobilistico che le Linee Vesuviane e sarebbe legata a problematiche riguardanti l’organizzazione aziendale.
L’azienda ha reso noto che durante l’ultima agitazione sindacale promossa dalla stessa sigla, lo scorso 13 aprile, la percentuale di adesione registrata è stata del 6,72%.
Fasce di garanzia
Durante lo sciopero saranno garantiti i servizi nelle seguenti fasce orarie:
* dalle ore 05:30 alle ore 08:30
* dalle ore 16:30 alle ore 19:30
Al di fuori di questi orari, autobus e treni potranno subire cancellazioni o limitazioni, in base al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.
Servizio autobus
Per il servizio automobilistico EAV:
* dalle ore 19:31 di sabato 9 maggio il servizio non sarà garantito;
* domenica 10 maggio saranno assicurate le corse esclusivamente nelle fasce protette del mattino e del pomeriggio.
Linee Vesuviane: corse garantite
Per quanto riguarda il servizio ferroviario delle Linee Vesuviane, EAV ha pubblicato l’elenco delle ultime e delle prime partenze garantite.
Sabato 9 maggio – ultime partenze garantite
Da Napoli:
* per Sorrento ore 19:29
* per Poggiomarino ore 19:02
* per Sarno ore 18:58
* per Torre Annunziata ore 19:09
* da Volla per Baiano ore 19:05
Per Napoli:
* da Sorrento ore 19:02
* da Poggiomarino ore 18:30
* da Sarno ore 19:14
* da Torre Annunziata ore 19:21
* da Baiano per Volla ore 19:00
Dopo le ore 19:31 il servizio ferroviario non sarà garantito.
Domenica 10 maggio – corse garantite al mattino
Da Napoli:
* per Sorrento ore 08:05
* per Poggiomarino ore 08:14
* per Sarno ore 08:10
* per Torre Annunziata diretto ore 08:26
* da Volla per Baiano ore 08:09
Per Napoli:
* da Sorrento ore 08:14
* da Poggiomarino ore 08:18
* da Sarno ore 08:26
* da Torre Annunziata ore 08:44
* da Baiano per Volla ore 08:00
Ripresa del servizio nel pomeriggio
Prime partenze garantite dopo lo sciopero:
Da Napoli:
* per Sorrento ore 17:05
* per Poggiomarino ore 16:38
* per Torre Annunziata ore 16:45
* per Sarno ore 16:34
* da Volla per Baiano ore 17:05
Per Napoli:
* da Sorrento ore 16:38
* da Poggiomarino ore 16:42
* da Sarno ore 16:50
* da Torre Annunziata ore 16:57
* da Baiano per Volla ore 17:00
EAV invita gli utenti a verificare eventuali aggiornamenti e possibili variazioni del servizio prima di mettersi in viaggio.