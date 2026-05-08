Salza Irpina, il sindaco invitato alla firma delle convenzioni del progetto “Turismo delle Radici”

Il Comune di Salza Irpina sarà presente alla firma delle convenzioni legate al progetto nazionale “Turismo delle Radici”, l’iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per valorizzare i territori italiani attraverso il legame con le comunità degli italiani all’estero.

Il sindaco Luigi Cella ha ricevuto l’invito ufficiale dal ministro Antonio Tajani per partecipare all’incontro istituzionale in programma il prossimo 13 maggio presso la Farnesina, a Roma.

“Turismo delle Radici” è un progetto finanziato nell’ambito del PNRR e rivolto agli oltre 80 milioni di italo-discendenti nel mondo, con l’obiettivo di far riscoprire i luoghi di origine delle proprie famiglie, promuovendo borghi, tradizioni, cultura ed eccellenze locali.

Attraverso questa iniziativa si punta a creare nuove opportunità di sviluppo per i piccoli comuni, favorendo la crescita del turismo, dell’accoglienza e delle attività legate all’identità dei territori.

Il sindaco ha espresso soddisfazione e orgoglio per l’invito ricevuto, sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“È un segnale importante di attenzione verso le aree interne e verso quei comuni che ogni giorno lavorano per valorizzare la propria storia, le proprie tradizioni e il patrimonio culturale locale”, ha dichiarato.

L’iniziativa rappresenta un’occasione significativa anche per l’Irpinia, territorio ricco di storia e fortemente legato al fenomeno dell’emigrazione italiana nel mondo.

La partecipazione del Comune di Salza Irpina alla firma delle convenzioni conferma la volontà dell’amministrazione di investire in progetti capaci di creare sviluppo e nuove prospettive per il territorio e per le future generazioni.