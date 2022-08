AVELLA. Ecco il programma dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie e San Sebastiano

PROGRAMMA CIVILE

Mercoledì 7 SETTEMBRE Ore 20:00 – Piazza Municipio – Accensione con giochi di luci e suoni delle artistiche luminarie della ditta “ luminarie Fulvio Migliore” di Cancello (CE). Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 Animazione per i bambini in piazza convento Ore 22:30 – Chiesa Madonna delle Grazie Veglia di preghiera in attesa della “MEZZANOTTE AVELLANA”. GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE Ore 05:00 – Giro per le strade cittadine del gruppo folk “Montemaranese” Ore 06:30 – Il festoso scampanio delle campane e lo sparo dei mortaretti daranno inizio ai solenni festeggiamenti. Ore 08:00 – arrivo del concerto bandistico “Vieni a suonare con noi” Bracigliano (SA) e “Città di Pagani” Giro delle bande per le strade della nostra ridente cittadina. Al rientro della processione – Piazza Madonna delle Grazie esibizione delle bandi musicali. VENERDI’ 9 SETTEMBRE Ore 05:00 – Giro per le strade cittadine del gruppo Folk ” Montemaranese” Ore 08:00 – Arrivo del concerto bandistico “Città di Caserta” e “Vieni a suonare con noi” Braciglianop Ore 09:00 – Sfilata delle bande per le strade del paese Ore 11:00 – Matinèe musicale in piazza municipio Ore 22:00– Piazza municipio – Spettacolo musica Modern -Folk – Rock con il gruppo DISSONANTHICA. SABATO 10 SETTEMBRE Ore 20:30 Animazione per i bambini Ore 21:30 – Piazza Municipio Spettacolo di cabaret con la partecipazione di PEPPE IODICE A seguire ” Ballando sotto le stelle” Per i giovani avellani e non “DISCOTECA LIVE IN PIAZZA. DOMENICA 11 SETTEMBRE Ore 22:00 – Piazza municipio COLLAGE IN CONCERTO; LUNEDÌ 12 SETTEMBRE Ore 21:00 Spettacolo di cabaret con ANTONIO MANGANIELLO di radio Kiss Kiss, alle ore 22:00 NANCY COPPOLA live IN CONCERTO Al termine dello spettacolo fuochi pirotecnici delle premiate ditte: Giulio CIMMINO di Quadrelle (AV) Antonio LIETO di Visciano ( NA). In piazza Primo maggio saranno installate le giostre per la gioia dei giovani e dei bambini.