Anche Sperone riesce a farsi finanziare per la realizzazione di un’area sportiva all’interno della scuola media un progetto da 1.239.546,52 €. Fondi che arriveranno dal PSRR e che doteranno dell’istituto secondario di primo grado di una palestra attrezzata. Un risultato positivo quello ottenuto dall’amministrazione Alaia per un potenziamento delle strutture scolastiche del paese che ieri ha avuto l’ufficialità per essere stato pubblicato sul Burc regionale.