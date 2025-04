Tragedia sulla litoranea di Campolongo(Eboli): ciclista travolto e ucciso da un’auto pirata

Un uomo di circa 60 anni, cittadino ucraino, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella serata di giovedì lungo la litoranea di Campolongo, nel territorio di Eboli, in provincia di Salerno. L’uomo era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso.

Alcuni automobilisti in transito si sono accorti della presenza del corpo e della bici sull’asfalto e hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia e della compagnia di Eboli, insieme ai sanitari del 118 e ai volontari del Vopi. Nonostante i tentativi di soccorso, per la vittima non c’era più nulla da fare: il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo dei medici.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare il veicolo responsabile. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e immagini dalle telecamere presenti lungo il tratto di strada, nel tentativo di individuare l’auto pirata e il suo conducente.

La comunità locale è scossa da quanto accaduto. La zona della litoranea, già teatro in passato di incidenti, torna purtroppo alla ribalta per un dramma che solleva ancora una volta il tema della sicurezza stradale.