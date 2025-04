Smaltimento Illecito a Capaccio Paestum: Sequestrata Azienda Bufalina, Scatta l’Operazione Ambientale

Un’operazione che ha sorpreso la comunità locale ha portato al sequestro di un’azienda bufalina a Capaccio Paestum. I carabinieri del Nucleo Forestale di Capaccio Paestum, in collaborazione con il Nucleo Provinciale delle Guardie Giurate Ambientali dell’Accademia Kronos di Salerno, hanno fatto scattare l’operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti, che ha coinvolto una realtà zootecnica del territorio.

Le forze dell’ordine hanno trovato evidenti irregolarità nella gestione dei rifiuti aziendali, rivelando un’attività di smaltimento illegale che ha messo a rischio la sicurezza ambientale e sanitaria della zona. L’azienda, che si occupa della cura e della gestione di bufali, è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti.

L’operazione rientra in un’azione mirata contro i reati ambientali, con particolare attenzione alle pratiche illegali che danneggiano l’ecosistema e compromettono la salute pubblica. Il sequestro dell’azienda è solo l’ultimo in ordine di tempo di una serie di interventi mirati da parte delle autorità locali contro il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti. Gli investigatori hanno posto sotto osservazione anche altre strutture della zona, con l’intento di prevenire ulteriori danni all’ambiente.

Le indagini sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti in merito alle possibili responsabilità legali dei proprietari dell’azienda. Nel frattempo, la comunità di Capaccio Paestum è in attesa di conoscere gli sviluppi di questa importante operazione contro il crimine ambientale.