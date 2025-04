La politica di Nola si riorganizza: cinque liste civiche unite per un nuovo candidato sindaco

Il panorama politico di Nola è in pieno fermento, con alleanze emergenti in vista delle prossime elezioni amministrative. Dopo l’annuncio della candidatura di Luigi Caliendo, un altro sviluppo significativo sta prendendo forma. Cinque liste civiche, unendo le loro forze, si stanno preparando a sostenere un unico candidato sindaco, il cui nome sarà reso noto nei prossimi giorni.

I gruppi coinvolti – Più Nola Oltre, CDU, Nola 801, Per Nola e Nola Bene Comune – hanno avviato un progetto comune, fondato su valori di solidarietà, dialogo e inclusività. In una dichiarazione congiunta, i rappresentanti dei movimenti hanno sottolineato l’importanza di lavorare insieme per costruire un futuro migliore per Nola, mettendo in evidenza il principio di “unità nella diversità” come base del loro impegno politico.

“Ci uniamo per un obiettivo condiviso: dare a Nola una guida che ascolti veramente la città. Confronto, rispetto e apertura saranno al centro del nostro cammino, con l’intento di portare avanti una politica partecipativa che coinvolga tutti i cittadini”, hanno dichiarato i rappresentanti delle liste.

Questa coalizione si presenta come un’alternativa alle tradizionali formazioni politiche, mirando a rinnovare l’amministrazione della città attraverso un progetto che nasce dal basso e che risponde alle reali esigenze della comunità nolana. L’obiettivo è quello di proporre un’amministrazione che vada oltre le consuete logiche politiche, ponendo l’accento sulle necessità quotidiane dei cittadini.

La scelta del candidato sindaco, ancora in fase di definizione, rappresenterà il prossimo passo di questa alleanza. La coalizione mira a offrire alla città una nuova visione, lontana dalle dinamiche politiche tradizionali e più attenta ai temi locali. Il clima politico a Nola, quindi, è sempre più vivace, con una crescente mobilitazione tra movimenti civici e forze politiche locali. La decisione finale sul nome del candidato sindaco non tarderà ad arrivare, segnando così l’inizio di una possibile svolta nella politica cittadina.