Quarto, 14enne Accoltellato alla Gamba: Ricoverato in Ospedale Dopo Aggressione Violenta

Un episodio di violenza ha scosso la tranquilla cittadina di Quarto, a nord di Napoli, dove un ragazzo di 14 anni è stato aggredito e accoltellato mentre passeggiava. Il giovane, ferito alla gamba destra, è stato accompagnato dal padre al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove è stato ricoverato in osservazione.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, l’adolescente stava camminando lungo corso Italia, nei pressi di un distributore di carburante, quando sarebbe stato avvicinato da alcuni coetanei, probabilmente due, che lo hanno aggredito brutalmente. Durante l’attacco, il ragazzo è stato colpito con un coltello, riportando una ferita da taglio alla gamba destra.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno avviato un’indagine per chiarire le cause e le circostanze dell’aggressione. Al momento, non è chiaro se l’accoltellamento sia il risultato di un conflitto personale o se si tratti di una bravata tra adolescenti. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto.

Il 14enne, purtroppo, si trova ancora sotto osservazione in ospedale, ma non sembrano esserci preoccupazioni per la sua vita. Le indagini continuano a ritmo serrato, con l’obiettivo di identificare gli aggressori e fare luce sui motivi che hanno spinto all’aggressione.