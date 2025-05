Baronissi celebra la Festa del Lavoro: Fortunata Sessa è “Maestra del Lavoro”

Un momento di grande valore simbolico ha scandito la Festa del Lavoro a Baronissi, dove il Primo Maggio è stato celebrato con una cerimonia sentita e partecipata, all’insegna del riconoscimento del merito e della dedizione. Protagonista dell’evento è stata Fortunata Sessa, dirigente di Poste Italiane, insignita del titolo di “Maestra del Lavoro”, una delle onorificenze più prestigiose conferite dal Presidente della Repubblica.

A consegnarle il riconoscimento, accanto al Prefetto di Salerno Francesco Esposito, è stata la sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha espresso orgoglio e gratitudine a nome dell’intera comunità. «Con questo premio – ha affermato – celebriamo non solo la carriera esemplare di Fortunata, ma anche i valori fondanti del lavoro: competenza, impegno e integrità».

Con 32 anni di servizio alle spalle, Fortunata Sessa incarna i tratti distintivi di una vita professionale costruita con costanza, passione e responsabilità. Il suo esempio rappresenta una testimonianza concreta di come il lavoro, vissuto con serietà e dedizione, possa non solo arricchire chi lo svolge, ma contribuire al bene collettivo, lasciando un’impronta positiva nella società.

Il titolo di “Maestra del Lavoro” è riservato a lavoratori e lavoratrici con almeno 25 anni di carriera, che si siano distinti per elevate qualità morali, produttività e spirito di servizio. Un riconoscimento che va oltre il singolo percorso individuale e diventa simbolo di una cultura del lavoro da custodire e trasmettere.

La cerimonia del Primo Maggio a Baronissi, dunque, si è trasformata in un tributo al valore delle persone e alla dignità del lavoro, in un tempo in cui riaffermare questi principi appare quanto mai necessario. Fortunata Sessa, con la sua storia, è oggi un punto di riferimento e un motivo d’orgoglio per tutta la città.