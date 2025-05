Brusciano: Fotografie e Manifesto per la 150ª Festa dei Gigli

di Antonio Castaldo

Il pomeriggio del 30 aprile 2025, presso l’Aula Consiliare “Giancarlo Siani” di Brusciano, è stato presentato ufficialmente il volume fotografico “Festa dei Gigli di Brusciano”, edito da Cratèra Edizione S.r.l.s. (Napoli, 2024), realizzato dalla fotografa documentarista Corrada Onorifico. Il progetto è nato grazie a un incarico conferito dal Sindaco Giacomo Romano, su proposta dell’Assessore alla Cultura Monica Cito.

L’opera, che documenta la Festa dei Gigli del 2023, è un racconto per immagini di una delle più sentite espressioni di fede popolare della Campania, quella in onore di Sant’Antonio di Padova. Il celebre fotoreporter Francesco Cito, nel suo contributo al volume, ha definito la presenza della Onorifico come un “ulteriore miracolo” del Santo, capace di affidarle la delicata sfida di narrare per immagini la spiritualità e la complessità della manifestazione.

La professoressa Katia Ballacchino, del Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno, ha descritto la raccolta come «un prezioso paniere di stimoli», capace di suscitare riflessioni sulla cultura e sull’identità del territorio. L’Assessore Monica Cito ha sottolineato la forza evocativa delle fotografie, capaci di «cristallizzare emozioni» e di trasmettere la memoria della festa alle generazioni future.

Anche il parroco Don Salvatore Purcaro ha offerto il suo contributo scritto al volume, esortando a vivere la Festa come espressione di devozione e non di competizione, richiamando le parole di San Paolo: «L’unica competizione ammessa è nel gareggiare a stimarci a vicenda».

Per il Sindaco Giacomo Romano, il volume rappresenta «un dono gratuito e incondizionato» alla comunità, testimonianza del ritorno alla normalità dopo le restrizioni imposte dalla pandemia.

Il primo approccio dell’artista con la comunità di Brusciano era già avvenuto nel giugno 2023 con la mostra “Bruscianesità. La ballata del giglio fra fede, amore e identità”, evento che aveva anticipato l’intensità del racconto fotografico raccolto nel volume.

Durante la presentazione, moderata dai giornalisti Antonio D’Ascoli ed Elisabetta Nappo, sono intervenuti numerosi ospiti, tra cui: il Sindaco Romano, l’Assessore Cito, Don Salvatore Purcaro, il Presidente dell’Ente Festa dei Gigli Enzo Cerciello, la prof.ssa Ballacchino, Francesco Cito e Corrada Onorifico stessa. Hanno preso la parola anche Antonio Fontanarosa, autore del progetto per i 150 anni della Festa, e Rocco Micalessi, autore del manifesto celebrativo dell’edizione 2025.

In sala erano presenti autorità istituzionali e rappresentanti della comunità, tra cui il Vice Sindaco Salvatore Travaglino, il Presidente del Consiglio Felicetta Frattini, il Vicepresidente Giovanni Auriemma, consiglieri comunali, membri dell’Ente Festa, progettisti storici, artisti e associazioni locali.

Il video integrale dell’evento e gli interventi singoli sono disponibili online sui canali IESUS e Associazione “Umanitas Viva”, a cura di Giuseppe Pio Di Falco.