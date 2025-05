Somma Vesuviana, il sindaco Di Sarno per il Primo Maggio: “Lavoro sicuro e dignitoso per tutti”

Somma Vesuviana, 1 maggio 2025 Un messaggio chiaro, carico di consapevolezza e impegno civile, è arrivato oggi dal sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, in occasione della Festa del Lavoro. In un post diffuso sui suoi canali social, il primo cittadino ha voluto ricordare il significato profondo del Primo Maggio, sottolineando non solo i diritti conquistati, ma anche le battaglie ancora aperte. «Il Primo Maggio celebra il lavoro e i suoi diritti, ma ci ricorda anche le sfide ancora irrisolte. Il lavoro nero priva troppe persone di dignità e sicurezza, mentre le morti bianche restano un’ingiustizia intollerabile», ha scritto Di Sarno, lanciando un appello alla responsabilità collettiva e alla costruzione di un sistema occupazionale più giusto.

Il sindaco ha posto l’accento sulla necessità di difendere e rafforzare le tutele per ogni lavoratore, rivendicando un futuro in cui ogni mestiere sia “regolare, sicuro e rispettato”. Un auspicio che si lega al tessuto sociale della città vesuviana, dove il tema del lavoro continua a essere centrale nel dibattito pubblico, soprattutto in un contesto economico ancora fragile.

«Solo così potremo onorare davvero chi lavora ogni giorno per costruire il nostro presente e il nostro domani», ha concluso il suo messaggio, augurando a tutti un buon Primo Maggio.

Le parole di Salvatore Di Sarno arrivano in un momento in cui, a livello nazionale, il lavoro resta un nodo cruciale tra emergenze occupazionali, necessità di transizioni sostenibili e il bisogno crescente di legalità e sicurezza sui luoghi di impiego. Somma Vesuviana si unisce così, con la voce del suo sindaco, al coro delle comunità che chiedono un cambiamento strutturale, all’altezza della dignità che ogni lavoratore merita.