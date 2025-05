Baronissi, al via i lavori per il nuovo asilo nido in via Borsellino: un investimento per l’infanzia e il futuro della città

Sono partiti ufficialmente i lavori per la costruzione di un nuovo asilo nido a Baronissi, in via Borsellino. L’intervento, finanziato con 864 mila euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un passo concreto verso il potenziamento dei servizi educativi rivolti alla fascia 0-3 anni.

La nuova struttura sorgerà in un’area strategica della città e sarà progettata secondo criteri di sicurezza, sostenibilità e funzionalità. Un ambiente moderno e accogliente, pensato per favorire la crescita, la socializzazione e lo sviluppo cognitivo dei più piccoli. Il progetto si inserisce nella Missione 4 del PNRR, che ha come obiettivo il rafforzamento del sistema educativo a partire dalla prima infanzia, promuovendo inclusione, qualità e pari opportunità.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

«Questo asilo nido è un investimento prezioso nel presente e nel futuro della nostra comunità. Offrire servizi educativi di qualità, sin dai primi anni di vita, significa sostenere le famiglie, favorire la conciliazione tra lavoro e genitorialità, ma soprattutto garantire ai bambini un contesto sicuro e stimolante in cui crescere. È un risultato frutto di una visione chiara: costruire una città sempre più inclusiva e a misura di persona».

Con l’avvio del cantiere, Baronissi conferma la propria attenzione verso l’infanzia e il diritto all’educazione, investendo in una struttura che risponderà concretamente ai bisogni delle famiglie e contribuirà a rafforzare il tessuto sociale ed educativo del territorio.