Pomigliano d’Arco, il Giro d’Italia diventa messaggio di gentilezza e inclusione

Il passaggio del Giro d’Italia a Pomigliano d’Arco, avvenuto giovedì 15 maggio 2025, si è trasformato in molto più di un semplice evento sportivo. L’arrivo della carovana rosa è diventato occasione per lanciare un messaggio forte e condiviso contro il bullismo, in favore di rispetto, gentilezza e inclusione.

Un’onda rosa di entusiasmo ha attraversato le strade della città, grazie alla partecipazione attiva di decine di classi scolastiche, dai bambini della scuola primaria fino agli studenti delle superiori. Con palloncini, cartelloni, striscioni e slogan creativi, i ragazzi hanno dato vita a un “contest educativo” promosso dal Comune, trasformando il Giro in una grande festa della consapevolezza.

Al centro dell’iniziativa, il valore educativo dello sport e in particolare del ciclismo, simbolo di fatica, tenacia, spirito di squadra e solidarietà. Ma soprattutto, è stato messo in evidenza il potere delle parole gentili, considerate come “pedalate” simboliche verso una società più accogliente e attenta ai più fragili.

L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le scuole, i docenti e gli studenti per aver contribuito con entusiasmo e impegno a rendere questa giornata così speciale. Un momento di partecipazione collettiva che ha unito il tifo sportivo al valore dell’educazione civica.

Il Giro d’Italia, a Pomigliano, è stato una corsa anche verso un traguardo sociale: quello della gentilezza condivisa.