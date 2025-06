Pompei, musica e preghiera nella Basilica per la Notte dei Santuari

Grande partecipazione nella serata di lunedì 2 giugno alla Basilica della Beata Vergine del Rosario di Pompei in occasione della Notte dei Santuari, promossa dal Collegamento Nazionale Santuari in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo libero, turismo e sport della CEI. Il tema di quest’anno era “Irradiare l’amore del cuore di Cristo”.

Dopo la celebrazione della Messa presieduta da don Ivan Licinio, vice rettore del Santuario, è stata recitata la preghiera del Rosario meditata sul Sacro Cuore di Gesù, guidata dal rettore monsignor Pasquale Mocerino.

A seguire, l’omaggio musicale alla Vergine con brani di Johann Sebastian Bach, Giuseppe De Honestis, Girolamo Frescobaldi, Luca Iacono, Saverio Mercadante, Wolfgang Amadeus Mozart e Alfonso Vitale.

A esibirsi il soprano Désirée Migliaccio, artista del Teatro San Carlo di Napoli, e il baritono pompeiano Giuseppe Scarico, anch’egli del San Carlo, con esperienze nei principali teatri italiani ed europei. All’organo Luca Iacono, docente al Conservatorio “Perosi” di Campobasso e maestro di cappella nella Collegiata dello Spirito Santo di Ischia. La serata è stata presentata dal maestro Francesco Scuteri.

Un evento che ha unito fede, arte e tradizione nel cuore del santuario mariano di Pompei.