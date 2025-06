Marcialonga Mercogliano–Montevergine: il 5 luglio la XXVII edizione tra fede, sport e tradizione

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva irpina: sabato 5 luglio 2025 si svolgerà la XXVII edizione della Marcialonga “Mercogliano–Montevergine”, gara podistica in salita di 15,5 chilometri lungo i tornanti che uniscono il centro cittadino al celebre Santuario mariano.

Organizzata dall’ASD Montemiletto Team Runners con il patrocinio del Comune di Mercogliano, della Pro Loco, dell’Abbazia Territoriale di Montevergine, della FIDAL e della Fondazione Giuseppe Marinelli, la manifestazione coniuga sport e spiritualità, trasformandosi ogni anno in un autentico “cammino dell’anima”.

Iscrizioni e programma

La gara è aperta ad atleti tesserati FIDAL, RunCard o Enti di promozione sportiva convenzionati, in regola con la certificazione medica. Le iscrizioni sono attive fino al 30 giugno sul sito www.camelotsport.it al costo di 15 euro, da versare tramite bonifico.

Il ritrovo è previsto a partire dalle 10:00 nel parcheggio antistante la funicolare di Viale San Modestino, punto da cui, alle ore 16:00, sarà dato il via ufficiale alla competizione.

Servizi per gli atleti e logistica

Per tutti i partecipanti saranno previsti tre punti ristoro, assistenza sanitaria a cura della Misericordia del Partenio e Protezione Civile di Mercogliano, trasporto borse, parcheggi gratuiti, servizio navetta e utilizzo gratuito della funicolare per il rientro a Mercogliano. Saranno inoltre disponibili pullman messi a disposizione dall’organizzazione per il trasporto da Montevergine.

A ogni atleta verrà consegnato un kit gara comprensivo di t-shirt, integratori, medaglia ricordo e gadget.

Premiazioni e festa finale

La cerimonia di premiazione si terrà dalle ore 19:30 nel parcheggio antistante la funicolare. Premi in denaro sono previsti per i primi cinque assoluti, uomini e donne, mentre per i successivi saranno distribuiti prodotti tipici e articoli sportivi. Ricchi riconoscimenti anche per le società più numerose. A seguire, alle ore 19:00, tutti gli atleti potranno partecipare al “pasta party” finale con birra, in un momento conviviale che chiuderà la giornata nel segno dell’amicizia e della condivisione.

Info e contatti

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a gare@camelotsport.it o contattare l’organizzatore Pietro Carpenito al numero 338 8071331.

La Marcialonga è pronta a scrivere una nuova pagina nel legame tra sport, fede e territorio, attraversando luoghi simbolo dell’identità irpina con lo sguardo rivolto alla vetta di Montevergine.