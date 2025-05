Cultura e impegno civile: a Castel San Giorgio il Pd rilancia la partecipazione con De Simone, Scala e i protagonisti della Dc in provincia di Salerno

Due recenti iniziative promosse dal circolo Pd “Carmine De Caro” di Castel San Giorgio confermano la volontà del Pd locale di rilanciare la partecipazione politica attraverso momenti di approfondimento culturale e riflessione storica, con uno sguardo attento al presente e alle sfide future.

Domenica 23 marzo, il circolo ha ospitato la presentazione del libro “Il Giovane Enrico” di Andrea De Simone e Tonino Scala, un’opera che ripercorre la figura e il pensiero di Enrico Berlinguer, ancora oggi punto di riferimento per molti, soprattutto tra le nuove generazioni. All’evento hanno partecipato i due autori e diversi relatori, tra cui esponenti del circolo e del mondo accademico, dando vita a un confronto intenso sul valore della memoria politica e sulla necessità di reinterpretarla alla luce del contesto contemporaneo.

Non meno significativa è stata, l’11 maggio, la presentazione del volume “Democristiani a Salerno”, che ha tracciato una dettagliata ricostruzione storica della presenza della Democrazia Cristiana a Salerno e in provincia. L’iniziativa ha raccolto una partecipazione sorprendente per qualità e quantità, con un pubblico numeroso composto da giovani, donne ed esponenti della società civile e del mondo istituzionale. L’incontro ha rappresentato un’occasione per riflettere sull’evoluzione dei partiti storici, ma anche sulle radici del Partito Democratico stesso, nato dall’incontro tra tradizioni culturali diverse, come quella cattolico-democratica e quella socialista e marxista.

Entrambi gli eventi si inseriscono in un percorso avviato dal Circolo PD con l’intento di rilanciare il proprio ruolo nel dibattito politico locale, in un momento segnato da profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali. L’assemblea degli iscritti, riunitasi nei giorni precedenti, ha approvato un programma articolato di iniziative che includono incontri formativi, approfondimenti su temi di attualità politico-amministrativa e attività finalizzate a stimolare la partecipazione giovanile. Tra le priorità individuate: il lavoro, il reddito minimo, la preparazione ai prossimi Referendum e alle elezioni regionali, oltre al costante confronto con l’Amministrazione Comunale.

Con uno sguardo attento al passato, ma con i piedi saldi nel presente, il Circolo “Carmine De Caro” – guidato dalla segretaria Assunta Manzo, con i componenti della segreteria, Anna Longanella, Mauro Calatola, Pietro Toro ed Enzo Petrillo, e con il direttivo tutto si propone di essere uno spazio aperto di dialogo, riflessione e proposta, convinto che solo attraverso la partecipazione attiva e consapevole sia possibile affrontare le sfide di oggi e costruire un futuro più giusto e solidale per tutti.