Impresa Sporting Arechi: terzo posto alla Tuttocampo Cup di Diamante e pass per le fasi nazionali di Numana

La Women Sporting Arechi conquista un prestigioso terzo posto alla Tuttocampo Cup di Diamante, nella categoria Open, al termine di una competizione intensa e appassionante che ha visto scendere in campo alcune delle migliori squadre del Sud Italia. La manifestazione, infatti, rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti per il futsal femminile del Mezzogiorno, con la partecipazione di formazioni provenienti da tutta la regione meridionale.

Nonostante le tante difficoltà legate a infortuni e assenze, la compagine di Pellezzano si è presentata con sole sette atlete al via, ma ha saputo trasformare l’emergenza in determinazione, dimostrando grande spirito di gruppo, qualità tecniche e carattere.

Guidate dal tandem tecnico Diego Ricco-Francesco Varriale, le ragazze care al presidente Alfonso Gaeta hanno iniziato il loro cammino con una sconfitta di misura, 1-2 contro lo Scicli, formazione siciliana coriacea ma non tra le favorite. Una battuta d’arresto che ha però acceso la scintilla nelle campane, capaci di reagire con forza e ottenere due vittorie convincenti: 5-0 contro il Megara e 3-2 contro la squadra calabrese “8 Marzo” di Catanzaro.

Grazie a questi risultati, lo Sporting Arechi ha chiuso la fase a gironi al quarto posto su dodici squadre, staccando il pass per i quarti di finale, nel format stile “Champions League” del torneo.

Nei quarti, il destino ha messo di fronte le ragazze al derby contro la Futura Salerno. Sotto 0-2, le ragazze hanno reagito con orgoglio, raggiungendo il pareggio nei minuti finali e vincendo poi ai rigori, grazie a una parata decisiva di Laura Prestipino.

In semifinale, il sogno si è infranto contro la Polisportiva Baroncino di Pontecagnano Faiano, che avrebbe poi sollevato il trofeo. Il 4-0 finale non rende giustizia allo sforzo delle ragazze di Pellezzano, che hanno comunque tenuto testa finché le forze lo hanno permesso.

La finale per il terzo posto ha visto le ragazze affrontare l’Albanella: dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, ancora una volta sono stati i calci di rigore a decretare la vincitrice, e ancora una volta è stata Prestipino l’eroina di giornata, parando due rigori e regalando così alla Women Sporting Arechi una storica medaglia di bronzo.

Un risultato che vale ancora di più perché consente alla squadra la qualificazione alle fasi nazionali Csen, in programma a Numana (Ancona) nel mese di giugno: un traguardo impensabile a inizio stagione e oggi più che mai realtà.

Le protagoniste di questa straordinaria cavalcata sono state Laura Prestipino, Rosaria Mogano, Marianna De Angelis, Irma Contursi, Jessica Fezza, Barbara D’Ambrosio e Lucy Scelza.

Menzione speciale per Giulia Abate e Maria Rocco, costrette a saltare il torneo per infortunio, ma presenti al fianco delle compagne per sostenerle in ogni istante.

Parallelamente, le atlete Fezza, Contursi, Prestipino e De Angelis hanno rappresentato la Campania nella rappresentativa regionale Open, classificandosi al secondo posto, a conferma del livello raggiunto da questa giovane realtà sportiva.

Il prossimo appuntamento per la Women Sporting Arechi sarà “Give Me 5”, il torneo organizzato dalla stessa associazione, che si disputerà dal 30 maggio al 2 giugno presso il Palazzetto dello Sport “Carmine Longo” di Capriglia, frazione di Pellezzano. Un nuovo palcoscenico per continuare a crescere e sognare.