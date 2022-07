VULCANO BUONO. Ha chiuso i battenti l’ipermercato Coop

Aveva riaperto solo qualche mese fa, era novembre 2021, e da ieri ha di nuovo chiuso i battenti il supermercato marchio Coop nel centro servizi del Vulcano Buono. La struttura che aveva riaperto lo scorso mese di novembre con tanto di passerella politica e speranza ha abbassato da alcuni giorni la serranda con la dicitura chiuso per “ristrutturazione”. La Coop aveva sostituito il supermercato Auchan che aveva chiuso i battenti un po’ di tempo fa.

Chi di nuovo si trova a soffrire questa situazione, manco a dirlo, sono gli 85 dipendenti già decimati nel primo passaggio di società.

Qualcuno è già in cassa integrazione a zero ore, qualche altro ha già ricevuto l’ordine di servizio presso gli altri ipermercati del gruppo. La preoccupazione per il futuro resta alta: in molti sperano che l’ipermercato di Nola, una volta vero gioiello del centro, possa essere rilanciato nei mesi invernali con un nuovo piano di investimenti del Vulcano Buono.