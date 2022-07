Flumeri, benedizione dei trattori e per la raccolta del grano in onore di San Rocco.

Un appuntamento molto importante per la comunità flumerese è quello della raccolta del grano per festeggiare il 16 agosto San Rocco, la cui origine si perde nella notte dei tempi.

Questa mattina 30 luglio, nella piazza Francesco De Sanctis in Flumeri, si è svolta la benedizione dei trattori, officiata da Don Claudio Lettieri (Parroco di Flumeri e Trevico).

La cerimonia, organizzata dalla Confraternita di San Rocco, ha visto la partecipazione, degli autisti e giovani, tutti appassionati fedeli del Santo.

Una volta, prima dell’avvento dei mezzi meccanici, la mietitura del grano veniva eseguita a mano, dai contadini. Essi, tagliavano gli steli del grano che raccolti in fascetti formavano le cosiddette “gregne”, che poi venivano assemblate in covoni.

A questi covoni, attingevano i devoti di San Rocco e dei comitati festa, che avvalendosi di asini e cavalli, facevano il giro delle campagne flumeresi, per la raccolta del grano, occorrente sia, per la costruzione del giglio di grano, che per i festeggiamenti in onore di San Rocco. Oggi, con le mietitrici automatiche, e trattori muniti di carrelli, questo non avviene più, perchè tutto meccanizzato.

Al termine della benedizione Don Lettieri, ci ha dichiarato: “anticamente questa raccolta del grano che si faceva prima della festa di San Rocco aveva il suo significato. La raccolta veniva venduto e nello stesso tempo venivano aiutati e sostenuti i poveri della comunità. Con il passar del tempo invece ha assunto un altro significato ed è quello di sostenere in modo particolare le feste che si organizzano in onore di San Rocco. Per tenere così anche in armonia e in allegria inerente fraternità di tutta la comunità di Flumeri. Possiamo dire che il significato ecco non cambia perchè se prima si sosteneva chi era in difficoltà , oggi si sostiene , la comunità per vivere un momento armonioso e di aggregazione. Inoltre, ci sarà una cena chiamata la Mensa di San Rocco, è da pochi anni circa quattro o cinque anni che si sta facendo, perchè sempre nel passato si organizzava una cena per tutti coloro che organizzavano il giglio, l’alzata del giglio , i comitati festa e poi si è pensato di allargarla a tutta la comunità Il ricavato di questa cena dalla Mensa di San Rocco sarà sempre devoluto all’organizzazione profeste di San Rocco “.

La manifestazione, che si è svolta oggi a Flumeri , nel corso degli anni, si è imposta nell’ambito degli eventi religiosi, folkloristici come l’alzata del Giglio di grano , e socio-culturali, inserendosi così, nel novero dei grandi eventi di rilevanza provinciale e regionale.

Carmine Martino